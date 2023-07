Vijf aangepaste woningen staan leeg in Strombeek-Bever: “Mensen met beperking krijgen niet genoeg budget”

“De manier van financiering is veranderd. De Vlaamse overheid is beginnen besparen. Ze kennen pas een budget toe als het echt hoogst noodzakelijk is. Als je echt een zware handicap hebt, krijg je ook een hoger budget. De mensen die wij aantrekken, die wonen nog zelfstandig en komen in een lagere prioriteitengroep, met andere woorden: die komen nauwelijks aan de beurt”, zegt Marjan Diegenant.