Onderzoeksrechter houdt 5 verdachten van drugssmokkel in Beveren aan

Bij de arrestatie van de vijf verdachten in Beveren is ook een lading van 2,4 ton cocaïne onderschept. De politie nam verder zes voertuigen, twee moto's, verschillende cryptofoons, een vuurwapen, stoorzenders, munitie en 16.000 euro cash in beslag.

Eerder deze maand waren al eens vier verdachten opgepakt in een loods in Merksem, in Antwerpen. Daar is in de haven in een container met bananen 6,8 ton cocaïne gevonden. En daar vond de politie ook onder meer handvuurwapens, laders, munitie en stoorzenders.