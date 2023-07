Volwassen mannetjeswolf aangereden in Oudsbergen, vermoedelijk gaat het om wolf August

In Oudsbergen is vanochtend het kadaver van een volwassen mannetjeswolf gevonden. Het gaat vermoedelijk om August, omdat er op dit moment geen andere volwassen mannetjeswolven in de omgeving zouden zijn. De enige andere wolven in Limburg zijn vrouwtje Noëlla en minstens 7 welpen. Onderzoek van het gebit en DNA moeten uitwijzen of het effectief om August gaat. Wat de gevolgen zijn voor de roedel, is voorlopig nog niet duidelijk.