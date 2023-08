Vuilniswagen brandt uit in Waasmunster, niemand gewond

Een vuilniswagen van de firma Smetco is dinsdagvoormiddag uitgebrand op de Heide in Waasmunster. Dat gebeurde toen twee vuilnisophalers en de bestuurder van de vrachtwagen op pad waren om oud papier en karton op te halen.

Nadat ze een volle vrachtwagen weggebracht hadden, wilden ze met een leeg voertuig aan het tweede deel van hun ronde beginnen. Maar bij het kruispunt van de Oude Heerweg Heide en de Sparrenhofstraat liep het fout. De ophalers merkten een brandgeur ter hoogte van het rechtervoorwiel. Al snel bleek dat er vuur ontstaan was onder het motorblok.

De ophalers en de bestuurder van de vrachtwagen slaagden er niet in het vuur te doven met een poederblusser. De cabine stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Ook de brandweer kon niet verhinderen dat het hele voertuig in de vlammen opging. Een boom en de haag van een nabijgelegen villa liepen ook schade op. De bestuurder en de twee ophalers kwamen er met de schrik vanaf.