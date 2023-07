Succesvolle test met injectie van 100 miljoen liter drinkwater in waterbuffer in Aalst, afwachten of het drinkbaar blijft

Toekomstige testen moeten uitwijzen of het opgepompte drinkwater na enkele maanden in het gesteente nog steeds zuiver is. Als dat zo is, kan het principe mogelijk elders in Vlaanderen ook worden. Farys gaat er in elk geval van uit dat het water in tussentijd niet gecontamineerd wordt, zegt woordvoerder Bruno Pessendorfer. "Het is een volgende testfase, waarbij we alle kwaliteitsparameters zullen checken."

Er volgt ook onderzoek naar het potentieel op andere sites. "Dit kan niet overal, daartoe moet de ondergrond de mogelijkheid geven", zegt Pessendorfer. "Maar we gaan ervan uit dat het op verschillende plaatsen kan."

De oplossing is wel erg duur: het gaat om ongeveer een half miljoen euro. De proef in Aalst is voornamelijk interessant omdat ze dicht bij een belangrijke waterleiding ligt, waardoor de nood aan bijkomende infrastructuur beperkt blijft.