Willebroek start affichecampagne tegen rondslingerende... zonnebloempitten op straat

Om de affiches kracht bij te zetten, voert de gemeente ook een nultolerantie in. "De tijd van waarschuwingen is voorbij. Er staan vuilnisbakken, waar ook die zonnebloempitten in thuis horen. Overtreders worden onmiddellijk gesanctioneerd", zegt burgemeester Bevers. Een boete kan oplopen tot 350 euro.