Zeven op tien kmo's zijn tegen verdere afschaffing van het ziektebriefje

Slechts een op tien kmo’s vraagt geen ziektebriefje meer. Het weglaten van de ziektebriefjes maakt de personeelsplanning complexer, vooral in productieomgevingen met arbeiders.

Uit een recente bevraging van hr-bedrijf SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders blijkt dat de meerderheid van de Belgische kmo’s (53 procent) altijd een medisch attest vraagt.

Er zijn wel verschillen naar regio. Kmo’s in Wallonië vragen significant vaker een ziektebriefje (al na 1 dag) (66,2%) dan Vlaanderen (47,0%). Bijna vier op tien (36%) van de kmo’s vraagt een medisch attest pas vanaf meerdere dagen afwezigheid. Voor kmo’s en bedrijven vanaf 50 medewerkers is de afschaffing van het briefje voor 1 dag (en dit tot 3 keer per jaar) een feit of een verplichting. Kleinere kmo’s kunnen hiervan afwijken en dit medisch attest toch blijven vragen voor elke ziekteperiode, ongeacht de duur ervan.