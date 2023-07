17 dagen na verdwijning wordt zoektocht naar Franse kleuter Emile hervat: drones en speurhonden ingezet

In het Franse gehucht Le Haut Vernet is vanmorgen een nieuwe speuractie naar de 2,5-jarige Emile gestart. Er wordt gebruikgemaakt van drones om het gebied uit te kammen. Ook zoekhonden die gespecialiseerd zijn in het opsporen van menselijke resten, worden ingezet. Ze zijn getraind in het opsporen van geuren afkomstig van lijken. "Hiermee willen we uitzoeken of er al dan niet een dood lichaam ligt in de gemeente Le Haut Vernet. Het doel is om deze piste uit te kunnen sluiten." Dat bevestigt een bron die nauw betrokken is bij het onderzoek.