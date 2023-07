Erotische masseuse uit Bekkevoort ziet steeds meer eenzame mensen in haar massagesalon: "Sinds coronacrisis zijn er veel klanten die gewoon een babbel en een knuffel willen"

Op de vraag of er meer eenzaamheid is, antwoordt Moreels volmondig "ja": "Heel veel mensen zijn eenzaam. We krijgen ook meer vrouwen over de vloer die nood hebben aan contact met een ander, en dat is een groot verschil met tien jaar geleden. Er is zelfs een klant die gewoon vraagt om naast hem op bed te gaan liggen om samen Netflix te kijken, zonder dat er iets seksueel aan te pas komt."