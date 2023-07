De jury heeft er zich niet op een drafje van afgemaakt: waarom het cruciaal is dat er geen losse eindjes zijn op het terreurproces 

Het arrest is dan ook zeer uitvoerig. Meer dan 5 uur had de voorzitter gisteren nodig om het helemaal voor te lezen - en dan ging het nog in sneltempo. In detail stond uitgelegd waarom iemand schuldig of onschuldig verklaard werd. Denk maar aan Salah Abdeslam of Sofien Ayari. Hun parcours was hetzelfde, allebei werden ze enkele dagen voor de aanslagen door de politie gevat. En toch is de ene over de hele lijn schuldig bevonden en de andere slechts deels. "De schuld van Abdeslam is geen verrassing, alleen voor hemzelf misschien wel. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het netwerk. Misschien wist hij niet wat de concrete doelwitten zouden zijn, maar hij was wel vastberaden om een aanslag te plegen. Daar zijn ook materiële bewijzen van, met name een brief waarin hij schreef dat hij de bedoeling had om zijn werk af te maken. Die materiële bewijzen waren er voor Sofien Ayari niet. Vandaar het onderscheid."