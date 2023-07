Firma uit Herk-de-Stad gaat autoruiten van Belgische toeristen in Noord-Italië zelf vervangen: "Het is daar chaos"

Begin deze week werd Goossens gebeld door een buurman, die met de handen in het haar zat na de zware hagelbuien in het gebied rond het Gardameer in Noord-Italië. Zijn autoruit, zoals die van veel toeristen en lokale bewoners, was namelijk compleet verbrijzeld door grote hagelbollen.

"Ik heb even gecheckt wat verzekeringsgewijs kon en niet kon en ik ben dinsdag samen met een collega vertrokken naar Italië", vertelt Goossens. Dat is een rit van meer dan duizend kilometer. "We zijn er 's nachts aangekomen en hebben onmiddellijk de ruiten van drie Belgische gezinnen vervangen. Daarna zijn we meteen teruggereden, want hier in België hebben we ook nog ons werk natuurlijk", lacht de zaakvoerder.