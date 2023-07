Op begraafplaats Wezel bij Mol worden honderden oude graven opgegraven

Om die herinrichting te realiseren, zullen er dus heel wat graven die er nu liggen opgegraven worden. "Het gaat over honderden graven die verwijderd of verplaatst zullen worden", zegt Loy. Alle graven die er al 30 jaar of langer liggen worden ontgraven. De stoffelijke resten van die graven worden verzameld in een ossuarium, een groot collectief graf. "Iedereen die op dit moment begraven ligt op de begraafplaats blijft daar, alleen zullen ze niet meer in een individueel graf liggen", legt schepen Loy uit.