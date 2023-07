Belgische studie over coronavaccins gaat viraal onder antivaxers: "Volledig verkeerde interpretatie"

Twee dagen na de tweede dosis vonden de wetenschappers een muis van de eerste groep dood in zijn kooi. "Het dier had lymfeklierkanker ontwikkeld. Opvallend vonden we, dus publiceerden we een verslag. Het was een aanzet voor verder onderzoek", aldus Eens.

Enkele weken later wordt hun publicatie als "bewijs" voor "turbokanker" verspreid op sociale media. "Dat is een complete misinterpretatie van onze bevindingen zonder enige notie van de vermelde beperkingen. Nergens in het verslag gebruiken we die term. We benadrukken ook dat dit geen bewijs is voor een link met de vaccins. Zo gaven we aan dat er aanwijzingen waren dat de muis voor vaccinatie al lymfeklierkanker kon hebben."