Satellieten meten recorduitstoot koolstof door bosbranden in Griekenland

Koolstofuitstoot is een graadmeter voor de omvang en intensiteit van bosbranden. Onder meer vakantie-eiland Rhodos en het schiereiland Attica zijn getroffen door vuurzeeën. Het bosbrandrisico is extra hoog door de hitte in het gebied. Een groot deel van Zuid-Europa zucht al enige tijd onder een hittegolf.



Volgens klimaatwetenschappers waren de huidige extreme temperaturen vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Sinds de industriële revolutie is de aarde gemiddeld 1,2 graden opgewarmd. Europa is daarbij het snelst opwarmende continent. Door de uitstoot van koolstof, onder meer in de vorm van koolstofdioxide, dragen bosbranden verder bij aan die opwarming.