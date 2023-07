Boswachter Eddy rouwt om wolf August: "Ik ben naar het Natuurhulpcentrum gereden om afscheid te nemen"

"Als boswachter is het je taak om dieren te beschermen. De wolf is een beschermde soort. Het was dan ook onze taak om ons daarvoor in te zetten", zegt Eddy. En die inzet was er zeker. "We hebben er echt alles aan gedaan om de wolven alle kansen te geven. We zijn daar ook in geslaagd. August is hier vijf jaar geweest. Er waren vier nesten met jongen. De kans is groot dat het DNA van August verder wordt gezet."

Hoe het nu verder moet met wolvin Noëlla en de jongen van hen, is niet duidelijk. "We weten dat Noëlla nu alleen is en dat er zeven jongen van drie maanden oud zijn. Die jongen zijn nog niet in staat om zelf te jagen. Zullen die jongen overleven? Komt er een andere wolf bij? En hoe zal die wolf omgaan met jongen die niet van hem zijn? We zullen moeten afwachten hoe het verloopt", zegt Eddy.

"We weten wel dat er een andere mannetjeswolf is in Nederland, vlak bij het territorium van August", gaat hij verder. "Het kan goed zijn dat hij snel merkt dat er geen uitwerpselen of geuren van August meer zijn en dan zal proberen om bij Noëlla te geraken."

Eddy en zijn collega's zullen zich alvast niet moeien met de welpen: "Het is niet de bedoeling dat wij de welpjes helpen. We laten de natuur zijn gang gaan."