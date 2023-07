Brandend autoschip Fremantle hangt vast aan kabel om drukke vaarroute niet te blokkeren

Het schip bevond zich op een drukke scheepvaartroute boven de Nederlandse Waddeneilanden, nadat het vertrokken was vanuit het Duitse Bremerhaven. Door de brand is het stuurloos, maar één of meerdere sleepboten houden het op zijn plaats met kabels.

Het schip drijft immers net buiten het zogenoemde verkeersscheidingsstelsel, zeg maar de uitgetekende autosnelweg voor schepen op zee. Er is voorlopig dus geen probleem van een mogelijke blokkering van andere schepen.

"De schepen houden in een verkeersscheidingsstelsel stelsel de rechterzijde aan om beter het verkeer te kunnen regelen in druk bevaren gebieden", zegt Veerle Van Driessche, docent aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. "De Fremantle ligt daar nu net buiten. Men zal dat uiteraard zo willen houden." Een vergelijking met de Evergiven die het Suezkanaal blokkeerde, is dan ook niet op zijn plaats.

"Het is fijn dat we zo snel de kabel hebben kunnen bevestigen, want er staat een harde wind en sterke stroming", zegt een medewerker van een rederij die hulp kwam bieden aan de Nederlandse omroep NOS.