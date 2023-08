15.000 buurtbewoners komen samen op buurtfeest Tomorrowland in Boom

Wel 15.000 buurtbewoners schreven zich in. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar. "We merken dat iedereen erbij wil zijn, maar het is wel echt voor de buurt georganiseerd. We willen vermijden dat heel West-Vlaanderen of Limburg hier toestroomt", klinkt het. Onder de genodigden zijn niet alleen families. "We zijn gestart met de jeugdraad van Boom, we hebben ook enkele groepen uit zorgtehuizen over de vloer gekregen en nu stromen de families toe", vertelt Wilmsen.