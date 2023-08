Dag van de Animator wordt gevierd op het speelplein van Overijse

Maxim is al acht jaar animator op het speelplein in Overijse, waarvan de laatste vier hoofdanimator. "Ik ben blij dat ik de stap gewaagd heb om hoofdanimator te worden. Ik mag een hele leuke monitorgroep leiden. Ik amuseer me iedere dag, ook al is het weer deze week niet zo goed. Op ons speelplein hebben we 250 à 270 kinderen per dag, en we hebben wekelijks 36 ervaren monitoren die de kinderen een fijne dag bezorgen."