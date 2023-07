Sinds deze maand zandzakjes te koop in alle Limburg.net-recyclageparken

Sinds deze maand kunnen inwoners in alle recyclageparken van Limburg.net lege zandzakjes kopen. Per gezin zijn er 40 zakjes per jaar beschikbaar. Bij hevige regen kunnen die ervoor zorgen dat het water niet in de huizen loopt."We gaan graag preventief te werk", zegt sectorcommandant Frederick van der Have. "Als de brandweer ter plaatse moet gaan, is het te laat."

De recyclageparken van Dilsen-Stokkem, Gingelom, Hasselt, Heers, Leopoldsburg, Sint-Truiden, Voeren, Wellen en Zutendaal zijn niet van Limburg.net. Inwoners kunnen bij hun gemeente informeren of zij zandzakjes verkoopt.