Eén gewonde bij hooischuurbrand in Kruibeke

Woensdagmiddag is brand uitgebroken op de Platteputhoeve aan de Pismolenstraat in Kruibeke. Een deel van de hooivoorraad in een schuur vatte vuur. Eén persoon raakte gewond. Door de brand is ook asbest vrijgekomen. Volgens niet bevestigde bronnen waren er in die schuur kort voor het uitbreken van de brand nog laswerkzaamheden bezig.