Vzw Fiola voor mensen met beperking, verhuist naar nieuwbouw in Wetteren: "Onze klanten gaan er onder begeleiding ook een hotel runnen"

Een van de vestigingen van de vzw, in de Kasterstraat in Wetteren, was aan vervanging toe en door een coöperatieve samenwerking is de vzw erin geslaagd om een nieuwbouw te kunnen betalen, 4 miljoen euro. Opmerkelijk is ook dat er in de nieuwbouw plaats is voor 36 toeristen. "Voor ons is het belangrijk dat mensen met een beperking volledig in de samenleving kunnen wonen, werken en leven. Een van de mogelijkheden is het hotel te laten runnen door mensen met een beperking, onder onze begeleiding", zegt Brecht De Schepper." De nieuwe vestiging ligt in een groene omgeving, gegeerd bij fietsers en wandelaars, dus hopen we dat ook de toeristen naar ons de weg vinden."