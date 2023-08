Boom springt op dartshype en organiseert eerste dartstornooi tijdens braderijweekend in september

Ook in Boom pikken ze in op de populariteit van darts. Zo vindt tijdens de eerste zondag van september de eerste editie plaats van het Open Booms Dartskampioenschap. "We merken dat darts heel populair is door de prestaties van onze darters in België. Ook bij ons in de gemeente merken we dat er in de kantines van heel wat sportclubs en in cafés dartborden verschijnen. Het is vooral ook een initiatief van de sportraad, zij merkten dat er toch wel wat vraag naar was", zegt Tom Dewandelaere (CD&V), schepen voor sport.