Elitesoldaten omsingelen presidentieel paleis in Niger: berichten over poging tot staatsgreep

Niger is een van de allerarmste landen in de Sahel-regio, net ten zuiden van de Sahara. Het land heeft te maken met een tekort aan water door oprukkende woestijnvorming, wat soms tot etnische conflicten leidt. Daarnaast wordt de regio ook gedestabiliseerd door allerlei islamitische rebellen die aanleunen bij Islamitische staat (IS) of het terreurnetwerk Al Qaeda, bij Boko Haram, dat vooral in het zuidelijke buurland Nigeria actief is.

Onder president Mohamed Bazoum, die verkozen is in 2021, is Niger relatief stabiel gebleven. Bazoum wordt beschouwd als bondgenoot van Frankrijk - de voormalige koloniale macht - en van het Westen. Ons land draagt ook bij aan projecten van VN-organisaties en ngo's in Niger. Het Belgische leger is ook actief in de regio: het geeft sinds 2017 opleidingen aan de Nigerese veiligheidsdiensten.

In het verleden is Niger wel het toneel geweest van verschillende staatsgrepen. De laatste keer dat dat lukte, was in februari 2010, toen president Mamadou Tandja werd afgezet. Volgens verschillende bronnen is tot twee keer toe een poging mislukt om Bazoum af te zetten. Een keer vlak voor zijn installatie als president, en een tweede keer in maart 2023 toen hij in Turkije was.