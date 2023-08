Europese primeur: intelligente robots leveren boodschappen in Knokke-Heist

Het proefproject met de drie robots, Natacha, Nono en Loulou is een Europese primeur. "We hebben eerder al een soortgelijk proefproject gehad op een bedrijfsterrein in Zaventem", zegt woordvoerder Syrin Stambouli van Carrefour, "maar dat was geen openbaar domein. De site was privé en er reed ook veel minder verkeer. Als dit project vlot verloopt, willen we de bezorgrobots ook elders inschakelen. We mikken vooral op kleine en middelgrote steden waar voorlopig geen andere vorm is van thuisbezorging."