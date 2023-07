IN KAART - Hier brandt het in het Middellandse Zeegebied

Op het eiland Corsica braken gisterenavond twee branden uit in de regio van Corbara. Door de felle wind naderde de brand vannacht de dorpen Corbara, Pigna en Santa-Reparata-Di-Balagna.

Volgens een brandweerofficier van het departement Haute-Corse is de hele situatie sinds deze ochtend verbeterd. De brandweer moet nog verschillende brandhaarden aanpakken, maar kan daarbij nu rekenen op twee blusvliegtuigen en twee helikopters. Ook de wind neemt af en dat helpt.

Ook in Nice woedt er een bosbrand. Daar is 30 hectare bos in rook opgegaan. In het zuiden van Frankrijk, vooral in de Provence en in het zuiden van de Rhônevallei, blijft het risico op bosbranden erg hoog.