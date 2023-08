Franstalige raadsleden verlaten gemeenteraad Voeren tijdens stemming aanleg parking

Het is uitzonderlijk dat de gemeenteraad in juli wordt samengeroepen. In de faciliteitengemeente Voeren wordt in het college van burgemeester en schepenen beslist bij consensus en behoort een van de drie schepenen tot de oppositie, Jean Levaux (R@L) in dit geval. Als er over een dossier geen consensus is in het college van burgemeester en schepenen, dan moet er bij gewone meerderheid over het agendapunt gestemd worden in de gemeenteraad.

Op 13 juli was er in het college van burgemeester en schepenen geen consensus over een omgevingsvergunning voor de aanleg van een parking bij het viaduct in Sint-Martens-Voeren. Daarom werd de gemeenteraad gisteren samengeroepen. De raad zal nu opnieuw moeten samenkomen voor een stemming in het dossier.

Op de vraag waarom hij tijdens het college van burgemeester en schepenen tegen heeft gestemd wil Jean Levaux (R@L) nog niet concreet ingaan. "Ik heb minstens 10 argumenten", zegt hij. "Ik zal die uitleggen op de volgende gemeenteraad, een beetje geduld." Volgens schepen Nijssen hebben zijn bezwaren te maken met het overstromingsrisico, verkeersveiligheid en fauna en flora.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.