Gemeente Schaarbeek installeert 58 dropzones voor deelsteps

"Deelsteps maken volwaardig deel uit van het mobiliteitsaanbod en verdienen dan ook hun plaats in ons parkeerbeleid", zegt Byttebier. "Net zoals we fietsnietjes en autoparkeerplaatsen voorzien, moeten we zorgen voor parkeerruimte voor deelsteps."

Volgens Byttebier zijn de dropzones niet enkel voor de deelstepgebruiker, maar ook voor de andere weggebruikers positief. "Het is zeker dat we het probleem van strooisteps hiermee drastisch naar beneden gaan halen, wat ook voor voetgangers en fietsers goed is."