"Goed voor fruittelers, maar ook voor gemeenten", Boerenbond reageert tevreden op versoepeling regels voor seizoenarbeid

De zowat 50.000 seizoenarbeiders die in ons land werken moeten bij de gemeente een tijdelijk document aanvragen waarmee ze maximaal drie maanden in ons land mogen verblijven. De federale overheid besliste eerder om de werkmannen en -vrouwen, vaak uit Oost-Europa, tot 100 dagen seizoensarbeid te laten doen, omdat de vraag naar seizoensarbeid hoog is.

Een langere periode dus, waardoor de seizoensarbeider een nieuw formulier moest gaan invullen bij de gemeente. De Moor vereenvoudigt daarom die procedure. Gemeentes zullen voortaan bijlages afleveren aan seizoenarbeiders die gelijklopen met de duur van hun zogenaamde "plukkaart".

De beslissing is niet onlogisch, gezien de grote vraag naar seizoensarbeid, zegt Lode Ceysens van de Boerenbond bij een bezoek aan een perenboer in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas. "Dit bedrijf is op dit moment een oase van rust. Als je over zes weken terugkomt, is het hier een drukte vanjewelste en zijn hier meer dan 80 seizoensarbeiders het fruit aan het plukken." Naast klassieke seizoensarbeid door Oost-Europeanen lopen vandaag ook projecten om Oekraïense vluchtelingen in te schakelen in de fruitteelt.