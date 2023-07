Hardleerse hacker uit Mechelen aangehouden na stelen van VIP-tickets voor Sportpaleis

Dit keer werd het Sportpaleis het slachtoffer van de hacker. De man stal VIP-tickets voor het Sportpaleis door opnieuw een website te manipuleren. Hij ging zelf naar de evenementen of gaf de tickets door aan anderen. "De politie ging gisteren over tot een huiszoeking en nam daarbij informaticamateriaal in beslag", zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. "De man is aangehouden en zit momenteel in de cel. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer."