Bredenaar Matthieu Bonne klaar om nieuw wereldrecord te breken: 127 kilometer non-stop zwemmen

Bredenaar Matthieu Bonne is amper 29 jaar, maar heeft intussen al een palmares vol stunts. Zijn laatste dateert van maart dit jaar. In zeven dagen tijd fietste hij 3.619,72 kilometer bijeen in Arizona, gemiddeld twintig uur per dag. Dat record is erkend door de World Ultra-Cycling Association en het Guinnes Book of Records.

Het ene record is nog maar pas erkend en daar is de nieuwe uitdaging al. "Ik ga proberen om het wereldrecord non-stop zeezwemmen te verbreken”, zegt Matthieu Bonne. Dat record staat nu op 126 kilometer. Het is echt non-stop zwemmen, zonder ook maar enige vorm van land, boot of iets anders aan te raken. Zelfs een veiligheidsboei is verboden. Eten gebeurt in het water, al trappelend.”