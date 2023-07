Menselijke ledematen gevonden in drijvende koelkast in Albertkanaal

Een team deskundigen is ondertussen ter plaatse gegaan om de ontdekking te onderzoeken. Een onderzoeksrechter is ook aangesteld, en de zaak is overgebracht naar de federale politie van de provincie Luik.

Volgens speurders belooft het een moeilijk onderzoek te worden. Eerst en vooral moet het slachtoffer geïdentificeerd worden. Daarnaast moet ook worden onderzocht waar de koelkast in het water werd gelaten en of het kort of ver is afgedreven. Mogelijk werd het toestel uit een wagen of boot gegooid. Daardoor hebben de speurders geen onmiddellijk aanknopingspunt waar de dader(s) kan/kunnen zijn.