De link tussen natuurbranden en klimaatverandering: welke uitspraken kloppen en welke niet?

Als de mens niet de oorzaak is van de brand, dan heeft die een natuurlijke oorzaak, zoals een blikseminslag. "Dat zien we bijvoorbeeld het vaakst in gebieden als Alaska of Canada", aldus Veraverbeke.

De begroeiing speelt ook een rol in de verspreiding van het vuur. Een brand in de Sahara zal zich niet zo verspreiden als een brand in de heide: als er enkel zand is, is er niets om te verbranden. “Ook als de vegetatie natter is, is er minder risico”, zegt Thiery.



Tot slot bepalen de weerkundige condities of een brand kan uitgroeien tot een zeer grote brand. “Droogte, wind en hitte kunnen op die manier een perfecte cocktail vormen om tot een megabrand te leiden”, klinkt het.

In het geval van de Griekse eilanden moet onderzoek nog verder uitwijzen wat de precieze oorzaak is van de branden. Volgens de waarnemend burgemeester van Corfu, Theofanis Skembris, werd een aantal branden mogelijk aangestoken. "Maar we moeten het onderzoek afwachten", vertelde hij aan de Britse openbare omroep BBC.