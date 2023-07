Nederlandse anti-racisme-activiste Sylvana Simons stopt als parlementslid: "Kijk uit naar rust"

"Ik moet me wapenen tegen onware frames. Dat kan ik wel, maar ik wil het niet meer", zegt Simons in de Volkskrant. De in Suriname geboren politica laat weten dat ze bij de Kamerverkiezingen in november niet langer de lijst zal trekken van BIJ1. Die partij richtte ze in 2016 zelf op onder de naam Artikel 1, later dus BIJ1 genoemd. Daarvoor was ze ook nog even lid van de politieke partij DENK.

BIJ1 haalde aanvankelijk geen zetels, maar Simons werd in 2018 wel in de gemeenteraad van Amsterdam gestemd. Sinds 2021 is ze Tweede Kamerlid, wat overeenkomt met een federaal parlementslid bij ons.