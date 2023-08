Nieuw festival brengt huis-dj's van legendarische clubs en discotheken samen in Flanders Expo Gent

"Sommige dj's zijn nog actief, andere niet meer, want veel van die befaamde clubs zijn intussen gesloten, zoals de Culture Club in Gent en de Cherry Moon in Lokeren". Andere clubs die deelnemen aan het ééndagsfestival zijn onder andere Club Carat, Decadance, Versuz en Boccaccio. La Rocca moest afhaken, omdat ze net ook die dag hun 35ste verjaardag vieren in Antwerpen en de beruchte Zillion had al een te drukke agenda met events in Blankenberge deze zomer en in het najaar.