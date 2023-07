Na Russische aanvallen op Oekraïense havens: "Nood aan betere luchtverdediging is groot"

De schade in Odessa is alleszins groot. Onder meer een opslagplaats voor graan werd volledig vernield. "Veel van de Russiche aanvallen zijn op dit moment moeilijk te onderscheppen door de luchtafweer bij die steden", zegt Simoens.

"Oekraïne heeft tot dusver zijn belangrijkste luchtafweersystemen rond de hoofdstad Kiev geplaatst. De schade die we nu in Odessa zien, hebben we daar de voorbije maanden niet meer gezien sinds daar bijvoorbeeld het geavanceerde Patriot-verdedidingssysteem is geïnstalleerd. Maar nu Rusland zich richt op andere doelwitten, merk je dat ze zich daaraan moeten aanpassen."