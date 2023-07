Nieuwe spin-off van KU Leuven zorgt voor juiste bewaarklimaat voor kunstwerken

Charp, een spin-off van de KU Leuven, heeft een systeem bedacht om erfgoed op de juiste manier te bewaren. Via sensoren en een online platform worden lucht en lichtkwaliteit opgevolgd, want temperatuur, licht of vochtigheid kunnen een kunstwerk beschadigen. De technologie wordt al toegepast op het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal.