Brit Jim Skea is nieuwe voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC, Belg Jean-Pascal van Ypersele vist achter het net

Onze landgenoot Jean-Pascal van Ypersele heeft het niet gehaald in de race om het voorzitterschap van het VN-klimaatpanel (IPCC). Het is de Brit Jim Skea (69), professor Hernieuwbare Energie aan het Imperial College in Londen, die de topjob in de wacht heeft gesleept. De beslissing viel bij een stemming in Nairobi.