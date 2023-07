Nu ook officieel: doodgereden wolf in Oudsbergen is August

Dat de wolf die gisteren op de N76 in Oudsbergen om het leven kwam een volwassen mannetjes wolf was, was meteen duidelijk. Dat het om het mannetje August ging, die al jaren in Limburg verblijft, vermoedde zowat iedereen. Het INBO bevestigt dat vermoeden nu na een autopsie in zijn laboratorium in Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen.

Het INBO komt tot die conclusie op basis van de vindplaats van de dode wolf, midden in het territorium van August, en de uiterlijke kenmerken van de wolf. Die kenmerken, zoals het specifieke kleurencontrast van de staart en snuit, zijn vergeleken met bestaande beelden van August. DNA-resultaten, die voor een absolute zekerheid kunnen zorgen, zijn er nog niet.