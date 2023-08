Organisatie Natourcriterium Roeselare tevreden met opkomst van 30.000 wielerliefhebbers

"De mensen waren vroeg aanwezig en dat heeft te maken met onze Gentlemen Classic. Daarin namen ex-kampioenen zoals Johan Museeuw en Sven Vanthourenthout het tegen elkaar op. De winst was voor de Italiaan Andrea Tafi en met Museeuw en Peter Van Petegem hebben we een zeer mooi podium. Het was een schot in de roos en we nemen dat zeker mee naar volgend jaar."