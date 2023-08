Nieuwe ingangsweg moet lege parking Het Getouw in Gent beter bereikbaar maken

Eén jaar na de opening staat de grote parking Getouw in de Bloemekenswijk nog altijd grotendeels leeg. De afgelopen maanden stonden er maar een vijftal wagens op een totaal van bijna 400 plaatsen.

Medewerkers van de bedrijven voor wie hij is gebouwd, gebruiken hem niet, en buurtbewoners vinden het te ver omrijden. Een nieuwe toegangsweg moet er nu voor zorgen dat de parking veel aantrekkelijker wordt. Filip Watteeuw, Schepen voor Mobiliteit (Groen): "De parking wordt onvoldoende gebruikt en daar maken wij ons zorgen over. Het heeft niets te maken met de prijs van de parking. Integendeel zelfs. Op straat betaal je veel meer dan in Het Getouw. Hét probleem is de toegankelijkheid. De enige ingang van deze parking ligt in de Gaardeniersweg, en daarvoor moet je vanuit de wijk een stuk omrijden langs de drukke Frans van Ryhovelaan en Nieuwevaart."