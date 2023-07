Provincie Vlaams-Brabant zet in op zonnebloemen: "Teelt kan goed tegen droogte"

Voor zonnebloemenvelden hoef je niet meer naar het zuiden van Frankrijk, want ook in Vlaams-Brabant vind je er intussen. De provincie wil de teelt promoten, want door de klimaatverandering en de warmere zomers kunnen zonnebloemen ook hier goed groeien. “De klimaatverandering laat zich voelen en stelt ons voor uitdagingen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw (CD&V). "Landbouwers zoeken antwoorden op de vraag hoe ze moeten omgaan met weersextremen. En daar komt de zonnebloem in beeld."