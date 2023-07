Ligt de sleutel van de Spaanse regeringsvorming bij Carles Puigdemont, de naar België gevluchte Catalaanse separatist?

Wie is Carles Puigdemont?



Carles Puigdemont was in oktober 2017 minister-president van de Catalaanse regering toen die een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde. Enkele weken later riep het Catalaanse parlement eenzijdig de onafhankelijkheid uit.

Op basis van de Spaanse grondwet werd de Catalaanse regering afgezet door de Spaanse regering in Madrid. Verschillende Catalaanse leiders werden aangeklaagd en later ook veroordeeld. Puigdemont zelf werd nooit veroordeeld, hij vluchtte naar het buitenland. Hij verblijft intussen al bijna 5 jaar in België, in Waterloo.

Spanje probeerde ons land ervan te overtuigen om hem over te leveren, maar dat is niet gelukt. Een Europees aanhoudingsbevel tegen hem is intussen weer ingetrokken, maar in Spanje zelf riskeert hij nog altijd vervolging, waardoor hij voorlopig niet naar Catalonië kan terugkeren.