Van "briljante zangeres die kampte met mentale problemen" tot "belangrijkste vrouw in de Tijdloze 100": eerbetoon aan Sinéad O'Connor

Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde omschrijft O'Connor als de belangrijkste vrouw uit de "Tijdloze 100" van Studio Brussel.

"Je kan niet zeggen dat ze de belangrijkste vrouw is uit de muziekgeschiedenis, maar ze is zeker de belangrijkste vrouw uit de "Tijdloze 100". Sinds 1988 staat ze in die lijst met het nummer "Troy". Niemand heeft dat ooit gedaan. Ze stond bovendien vrij hoog in de lijst", reageert Van de Voorde.

Van de Voorde verwijst ook naar haar turbulente leven. "Het is opvallend als je weet dat haar heel actieve carrière zich over een vijftal jaar afspeelt, eind de jaren 80 en begin de jaren 90. Ze was van 1987 tot 1993 heel populair. Daarna is ze wat weggedeemsterd."

"De documentaire "Nothing compares" van vorig jaar geeft een heel goed beeld van O'Connor. Zeker in het tweede deel van de jaren 90 werd ze wat weggezet als iemand die een beetje gek was. Als je weet wat er achter zat, dan weet je dat dat niet zomaar iets was", zegt Van de Voorde. De documentaire "Nothing compares" is te zien op VRT MAX.