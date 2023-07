Russische minister van Defensie krijgt groots onthaal tijdens eerste bezoek aan Noord-Korea sinds corona

Een Russische delegatie, onder leiding van de Russische minister van Defensie Sergej Shoigu, is aangekomen in Noord-Korea. Ook China stuurt later deze week een delegatie. De landen zullen er de festiviteiten naar aanleiding van de 70e verjaardag van het einde van de Koreaanse Oorlog bijwonen. Noord-Korea ontvangt voor het eerst bezoek sinds het land in 2020 zijn grenzen sloot naar aanleiding van de coronapandemie.