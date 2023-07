Ierse zangeres Sinéad O'Connor op 56-jarige leeftijd overleden

Nadat ze negen jaar haar tijd verdeeld heeft tussen Londen en Los Angeles keert ze in 1992 terug naar Dublin om in de buurt van haar zus te wonen en zich op de opvoeding van haar intussen 6-jarige zoon Jake te focussen. Het album "Am I not your girl?" komt uit.

In datzelfde jaar verscheurt ze een foto van paus Johannes Paulus II tijdens een live-uitzending van de Amerikaanse tv-show "Saturday night live" terwijl ze hem "de echte vijand" noemt. Ze was uitgenodigd om een a-capella-versie van "War" van Bob Marley te zingen. "Saturday night live" had vooraf geen idee van de plannen van O'Connor. Toch blijft O'Connor zichzelf katholiek noemen. "Het gaat me niet om de man, maar om het instituut dat hij voorstelt", zegt ze.