Steeds meer kleine Oost-Vlaamse zelfstandigen slachtoffer van cybercriminaliteit: "Unizo organiseert cursussen om het probleem te voorkomen"

Sofie De Decker van een kledingwinkel in Appelterre, bij Ninove, werd onlangs nog het slachtoffer van hacking. "Plotseling kon ik niet meer op mijn persoonlijke Facebookpagina", vertelt ze. "Omdat mijn pagina van de zaak aan dat profiel gekoppeld was, ben ik ook daar alles kwijt. In 10 jaar tijd had ik 15.000 volgers, die ben ik allemaal kwijt. Voor mij betekent dat een financiële kaakslag, want ik bereik mijn klanten vooral via sociale media."

Sofie heeft ondertussen ook een klacht ingediend bij de politie van Ninove.