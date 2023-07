Maleisische artiesten en verkopers starten rechtszaak tegen The 1975 na annulering festival, ook LGBTQ+-gemeenschap kritisch 

Even terugspoelen...

Afgelopen weekend heeft de Maleisische overheid een festival in de hoofdstad Kuala Lumpur stilgelegd en nadien afgelast nadat twee mannelijke leden van de Britse band The 1975 elkaar op het podium gekust hadden.

Net daarvoor zei frontman Healy dat ze vanwege de antihomowetten liever niet in Maleisië wilden spelen. "Het was een vergissing. Ik zie het nut niet in om The 1975 uit te nodigen in een land dat zegt met wie we seks mogen hebben", zei hij tegen het publiek.

Amper dertig minuten na het begin van de set liep The 1975 van het podium. "We zijn zojuist verbannen uit Kuala Lumpur. Tot de volgende keer", klonk het. Homoseksualiteit is verboden in Maleisië, gevangenisstraffen kunnen er oplopen tot maar liefst twintig jaar.