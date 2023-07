Schlagerzanger Christoff speelt op Tomorrowland en zomerse Night of the Proms aan zee: festivaltips voor dit weekend

De gemeente Boechout in de provincie Antwerpen is van donderdag t.e.m. zondag het decor van het gratis festival Sfinks Mixed, met een bijzonder diverse line-up. Muziek uit alle hoeken van de wereld krijgt een plaats op de affiche. De organisatie maakt ook een punt van gendergelijkheid op het podium: de Sfinks Mixed streeft daar een goede mix van mannelijke als vrouwelijke acts. Dit jaar zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid, met op het dj-podium The Urban Mad zelfs enkel en alleen vrouwen achter de dj-booth.

Op zaterdagavond is K.ZIA één van de blikvangers. De jonge singer-songwriter is de dochter van de Belgisch-Congolese Zap Mama en brengt een eigenzinnige en temperamentvolle mix van R&B, trap, soul en afrobeats. Ze is geboren in Brussel, maar bouwt vanuit Berlijn aan haar carrière. Jong geleerd, is oud gedaan want K.ZIA heeft als achtergrondzangeres een pak ervaring opgedaan bij haar moeder.