Stadsfestivals in Lokeren en Tienen, concerten tussen de velden of op de fiets en dansen op het strand: festivaltips voor dit weekend

De eigenzinnige singer-songwriter DAAN, die enkele maanden geleden vriend en vijand verbaasde met een spoken word-cover van een nummer van Metejoor in het VTM-programma "Liefde voor muziek", speelt in De Arena met zijn vaste begeleidingsband, met onder meer drumster Isolde Lasoen. Of hij zijn populaire Metejoor-cover live zal brengen, zoals Portland deze zomer al gedaan heeft met "She really (really) means it", hun versie van "Ze meent het" van Metejoor, is nog maar de vraag. DAAN komt altijd verrassend uit de hoek op een podium.