Rolstoelgebruiker test alle paden in Nationaal Park Hoge Kempen uit met speciaal hulpmiddel 

In het Nationaal Park Hoge Kempen zijn er al verschillende paden die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, maar dankzij zo'n Swiss Trac zouden rolstoelgebruikers er ook echt op uit kunnen trekken in de natuur. Wannes Smeets leerde het hulpmiddel kennen tijdens zijn vakantie in Oostenrijk. Hij kreeg de kleine motor in bruikleen. Hij test er nu samen met twee rangers alle wandelpaden in het Nationaal Park Hoge Kempen mee uit.